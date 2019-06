Drei Pkw in schweren Verkehrsunfall in NÖ verwickelt

Fünf Verletzte forderte ein Verkehrsunfall im Bezirk Bruck an der Leitha am Samstag. Ein Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Eine Kollision dreier Autos auf der B10 in Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) hat laut Rotem Kreuz am Samstag fünf Verletzte gefordert. Ein Mann wurde mit schweren Blessuren von “Christophorus 9” ins Spital geflogen. Eine leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus transportiert. Drei weitere Personen zogen sich ebenfalls leichte Blessuren zu, mussten aber nicht ins Spital.