Drei ÖVP-Landeschefs zeigten wenig bis kein Interesse an einer Kurz-Rückkehr

Drei ÖVP-Landeshauptmänner haben wenig bis kein Interesse an einer Rückkehr ihres früheren Parteichefs Sebastian Kurz gezeigt.

So meinte Oberösterreichs Thomas Stelzer, es gebe keinen Bedarf an einem Comeback. Auch Markus Wallner aus Vorarlberg will lieber "nach vorne schauen". Und Anton Mattle aus Tirol sieht Kurz' politische Zeit beendet.