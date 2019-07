Drei mutmaßliche Dealer in Wien festgenommen

Die Wiener Polizei konnte am Sonntag mehrere mutmaßliche Dealer in Wiener Stadtgebiet festnehmen. Drei Männer boten entlang des Wiener Gürtels ihre illegalen Waren an.

Um 17:35 Uhr verkaufte ein 34-jähriger Österreicher bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße mehrere Substitol-Kapseln an einen 46-jährigen Ungarn und wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden 100 Euro Bargeld sichergestellt.

Gestohlene Pkw-Kenntafeln gefunden

Um 17:55 Uhr verkaufte ein 36-jähriger Österreicher am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling zehn Tabletten Praxiten und wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden außerdem Bargeld und zwei gestohlene Pkw-Kennzeichen sichergestellt. Der 36-Jährige behauptete, diese zuvor in einer Schuttmulde gefunden zu haben.

Falsches Kokain verkauft