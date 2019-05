Drei köstliche Brownie-Rezepte zum Anti-Diät-Tag

Der Internationale Anti-Diät-Tag wird bereits seit 1992 gefeiert - und will in all dem vorsommerlichen Diät-Wahn ein bisschen Genuss verbreiten. Hier gibt es daher drei Schoko-Kuchen-Rezepte, um den Tag gebührend zu feiern.

Der Sommer steht vor der Tür und wie jedes Jahr machen sich viele von uns Gedanken um ihre Bikinifigur. Am 6. Mai schieben wir all diese Gedanken beiseite und entkommen dem vorsommerlichen Diät-Wahn: Denn am Internationalen Anti-Diät-Tag darf sich jeder seinen Essensplan auch mal brechen. Und wie ginge das besser als mit süßen Rezepten mit Schokolade?

Cupcake-Brownies

Bunte Cupcake Brownies ©Hello Fresh

Zutaten für den Teig

200 g dunkle Schokolade, gehackt

250 g Butter, in Stücken

300 g brauner Zucker

4 Eier

35 g Kakaopulver, gesiebt

185 g Mehl, gesiebt

¼ TL Backpulver

200 g gehackte Macadamianüsse (ungesalzen)

100 g weiße Schokoladen-Drops

100 g dunkle Schokoladen-Drops

1 TL Vanilleextrakt

Zutaten für die Frostings

Vanille-Frosting:

200 g Frischkäse

60 g Butter (weich)

200 g Staubzucker

2 TL Vanilleextrakt

Bunte Streusel

Schoko-Himbeer-Frosting:

90 g dunkle Schokolade (min. 70% Kakaoanteil)

100 g ungesalzene Butter (weich)

130 g Staubzucker (gesiebt)

1 TL Vanilleextrakt

100 g Himbeeren

Rote-Rübe-Frosting:

120 g Butter

200 g Staubzucker

1 EL Rote-Rübe-Püree

Einen Schuss Milch

Zubereitung Teig

Ofen auf 160°C vorheizen. Die Schokolade und Butter in einem Topf auf kleiner Hitze erwärmen und verklopfen, bis die Mischung glatt wird. Etwas abkühlen lassen. Zucker, Eier, Kakao, Mehl, Vanilleextrakt und Backpulver in einer Schüssel vermischen. Den Schokoladen-Mix hinzufügen und gut vermischen. Die Schokoladen-Drops und Macadamianüsse hinzufügen und verklopfen. Alles in eine 20x20cm große Form füllen, die mit Backpapier ausgelegt ist. Für circa 50 Minuten in den Ofen stellen.

Zubereitung Frostings

Das Vanille-Frosting: Den Frischkäse und die Butter in einer Schüssel gut vermischen und aufschlagen. Nach und nach Staubzucker untermischen. Das Vanilleextrakt hinzufügen. Das Frosting über die abgekühlten Brownies verteilen. Das Schoko-Himbeer-Frosting: Die Schokolade im Wasserbad oder der Mikrowelle bei mittlerer Hitze erwärmen. In einer Schüssel die Butter schlagen, bis sie leicht cremig wird. Dann den Staubzucker dazusieben und weiter vermischen. Langsam die Vanille und die geschmolzene Schokolade hinzufügen und weiter vermengen bis alles gut vermischt ist. Die Himbeeren darauf verteilen. Das Rote-Rübe-Frosting: Die Butter in einer Schüssel schlagen und nach und nach Staubzucker hinzufügen. Den Rote-Rübe-Püree und einen Schuss Milch dazugeben und weiter verrühren. Das Frosting kurz in den Kühlschrank stellen, damit es etwas fester wird.

3-Zutaten-Nutella-Brownies

Mit nur drei Zutaten sind die 3-Zutaten-Nutella-Brownies einfach zu kochen und in nur 20 Minuten essfertig. Ideal für den schnellen Hunger oder den leeren Kühlschrank.

Zutaten:

370 g Nutella

2 Eier

65 g Mehl

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren. Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Form geben. Bei 175 Grad für 15 Minuten backen

Brownie-Beeren-Torte

Beeren Brownie Torte ©Hello Fresh

Zutaten

125 g Zartbitterschokolade

125 g Butter oder Margarine

4 Eier

150 g Zucker

1 Vanillezucker

100 g Mehl, gesiebt

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100-200 g Beeren nach Geschmack

2 EL Zucker

150 g saurer Halbrahm

Zubereitung

Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Tortenboden: Zartbitterschokolade in kleine Stücke brechen und zusammen mit der Butter oder Margarine in einem kleinen Topf bei geringer Hitze schmelzen lassen. Topf vom Herd nehmen und zum Abkühlen beiseitestellen. In einer Schüssel Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, abgekühlte Butter-Schokoladenmasse untermischen. In einer kleinen Schüssel Mehl, Backpulver und Salz mischen und kurz unterrühren. Eine Springform (20 oder 24 cm) einfetten und den Teig dünn hineingeben. Auf der mittleren Schiene im vorgeheizten Ofen ca. 20 Min. backen. Beeren waschen. Eine Handvoll beiseite nehmen, entkernen und pürieren. Dieses Püree durch ein feines Sieb streichen, mit dem Zucker vermischen und in einem kleinen Topf unter Rühren kurz erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Abkühlen lassen und mit saurem Halbrahm verklopfen. Rahm-Mischung auf den abgekühlten Boden streichen und mit den restlichen Beeren belegen. Am besten frisch servieren.