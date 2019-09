Drei junge Wiener bei Unfall in NÖ verletzt

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Sulz im Wienerwald, im niederösterreichischen Bezirk Mödling, zu einem schweren Verkehrsunfall. Als die Feuerwehr eintraf, lagen zwei Verletzte im Alter von 17 und 19 Jahren am Straßenrand. Eine 16-Jährige war im Auto eingeklemmt.

Das Auto hatte sich nach Polizeiangaben überschlagen und war im Wald neben der L127 zum Stillstand gekommen. Die Jugendliche musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, teilte das Bezirkskommando Mödling mit. Die 16-Jährige, die auf der Rückbank des PKW Platz genommen hatte, war eingeklemmt. Die Helfer setzten hydraulische Rettungsgeräte ein. Fünf Feuerwehren standen an der Unfallstelle mit 50 Mann im Einsatz. Der 17-jährige Lenker und seine Mitfahrer wurden in das Landesklinikum Baden transportiert.