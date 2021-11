Drei Jahre Haft für den Chauffeur einer Bankräuberbande

Am Dienstag wurde am Wiener Landesgericht der Chaffeur einer Bande, die auf Banküberfälle spezialisiert war, zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Der Chauffeur einer auf Banküberfälle spezialisierten Bande ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige hatte die beiden Haupttäter - sie wurden in einem separaten Verfahren rechtskräftig zu neun beziehungsweise sechs Jahren verdonnert - zu einem Bankraub nach Salzburg gefahren und danach wieder zurück nach Wien gebracht.

Drei Jahre Haft für Chauffeuer einer Bankräuberbande verhängt

Der 25-Jährige war bereits im Frühjahr von einem Schöffensenat zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch in Stattgebung eines Rechtsmittels seines Verteidigers Philipp Wolm hob der Oberste Gerichtshof (OGH) dieses Urteil auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. Begründung: im Ersturteil fanden sich Feststellungsmängel. Tatsächlich zeigte sich nun im zweiten Rechtsgang, dass dem Mann nicht nachgewiesen werden konnte, dass er Kenntnis davon hatte, dass die unmittelbaren Täter in Salzburg mit einem Revolver bewaffnet waren und damit die Mitarbeiter der Bank einschüchterten. Eindeutige Beweisergebnisse in diese Richtung lägen nicht vor, konstatierte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.