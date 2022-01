Drei Festnahmen wegen häuslicher Gewalt in Wien

Drei Festnahmen wegen häuslicher Gewalt in Silvesternacht in Wien.

In der Silvesternacht sind in Wien drei Männer wegen "häuslicher Gewalt" festgenommen worden, berichtete die Polizei am Neujahrstag.

Gegen alle drei Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Ehefrau in Wien-Favoriten in Zimmer eingesperrt

In Wien-Favoriten soll ein 30-Jähriger seine Ehefrau drei Stunden in einem Zimmer der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben. Es gelang der 25-Jährigen die Polizei zu verständigen. Sie gab an, seit rund zwei Jahren regelmäßig von ihrem Mann geschlagen zu werden.

Ex-Frau mit Messer attackiert

In Rudolfsheim-Fünfhaus soll ein 60-Jähriger seine 52-jährige Ex-Frau gewürgt sowie mit Faustschlägen und einem Messer attackiert haben. Der Lebensgefährte der Frau soll ebenfalls von dem Angreifer mit dem Messer attackiert worden sein. Die beiden Opfer erlitten leicht Verletzungen, die Frau wurde in einem Spital behandelt.

Hernals: Frau wurde mit dem Umbringen bedroht

In Wien-Hernals verständigte eine Frau die Polizei, da sie eigenen Angaben zufolge im Zuge eines Streits von ihrem alkoholisierten Ehemann mit dem Umbringen bedroht wurde. Der 45-Jährige soll seit Jahren ihr gegenüber gewalttätig sein.