Drei Festnahmen bei Personenkontrollen der Polizei Wien

In den vergangenen Tagen führte die Polizei Wien verstärkt Personenkontrollen in Wien durch, dabei kam es zu Festnahmen und Anzeigen.

Die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei ist täglich an öffentlichen Orten, bei Verkehrsknotenpunkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um Straftaten zu verhindern und gesuchte Personen und Tatverdächtige festzunehmen. So wurden auch am 14. und 15. Jänner mehrere Personenkontrollen durchgeführt.