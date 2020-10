Drei Elektro-Akkus für E-Bikes in Geschäft in Wr. Neustadt gestohlen: Fahndung

Ein unbekannter Täter soll im Zuge von zwei Coups in einem Geschäft in Wr. Neustadt drei Elektro-Akkus für E-Bikes gestohlen haben. Die Polizei fahndet nach einem Mann mit Glatze.

Ein männlicher unbekannter Täter wird beschuldigt, am 22. September 2020 und am 26. September 2020 in einem Geschäft in Wr. Neustadt insgesamt drei Elektro-Akkus für E-Bikes im niedrigen vierstelligen Eurobereich gestohlen zu haben.