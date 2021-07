Drama um Dohle in Oberösterreich: Mit Schussverletzung angesaugt

Ein Drama ereignete sich am vergangenen Dienstag um eine Dohle in Oberösterreich. Ein Mann hatte zum Luftdruckgewehr gegriffen und den Vogel erwischt. Er hatte eigentlich probiert, Tauben zu verjagen.

Das dadurch fluguntüchtige Tier stürzte in weiterer Folge in einen Kamin, aus dem es mit einem Nass-/Trockensauger geborgen wurde, berichtete die Polizei am Mittwoch.