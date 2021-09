"Downton Abbey"-Beichte: Darum ist "Matthew Crawley" ausgestiegen

Viele Fans hochkarätiger Serienkost lieben seit Jahren die britische Hit-Serie "Downton Abbey" - oder verfolgen sie seit Kurzem auf Netflix. Warum einer der beliebtesten Charaktere jedoch gehen musste, hat der Schauspieler nun selbst verraten.

Preisgekrönt und sehr beliebt: "Downton Abbey"

In der preisgekrönten Serie nach den Drehbüchern von Julian Fellowes spielten unter anderem Hugh Bonneville, Laura Carmichael und Maggie Smith mit - und zumindest in den ersten drei Staffeln auch Dan Stevens.

Stevens war in seiner Rolle als „Matthew Crawley“ ein wahrer Serienliebling in "Downton Abbey". Die Historien-Serie lief von 2010 bis 2015 und der Ausstieg von Stevens bleibt unvergessen.

Warum musste "Matthew Crawley" die Serie verlassen?

Fans haben sich seit Langem gefragt, warum der Mann an der Seite von Mary Crawley auf so dramatische Weise aus der Serie scheiden musste - Stevens selbst hat nun erstmals in einem Interview die Gründe dafür offenbart.