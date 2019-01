"Downhill": Wien wird zum Schauplatz für Hollywood-Produktion

"Downhill" wird aktuell in Österreich gedreht und das mit zahlreichen Hollywood-Stars. Wien ist nur einer der Schauplätze.

Es ist “Höhere Gewalt”, die aktuell in Ischgl, Fiss und Wien für die große Leinwand festgehalten wird: Der gleichnamige schwedische Erfolgsfilm von Ruben Östlund wird nämlich von Hollywood adaptiert. Das Regieduo Nat Faxon und Jim Rash hat für “Downhill” ein Starensemble um Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell und Miranda Otto versammelt, wie Fox Searchlight Pictures am Montag mitteilte.