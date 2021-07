Doskozil sieht Parallelen zwischen Rendi-SPÖ und Mitterlehner-ÖVP

Das Wahlresultat von Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) war alles andere als gut - nun findet die Diskussion zum Status Quo der SPÖ kein Ende. Aus dem Burgenland kommt eine Ansage von Hans Peter Doskozil.

Der burgenländische Landesparteichef Hans Peter Doskozil vergleicht in der "Kleinen Zeitung" die Rendi-SPÖ mit der ÖVP unter Parteichef Reinhold Mitterlehner: "Ziel muss es sein, die Sozialdemokratie auf ein Ziel zu fokussieren, wieder zu einen. Das ist nicht leicht. Das hat die ÖVP unter Mitterlehner auch nicht geschafft. In der Phase befinden wir uns."

Doskozil mit Prognose für SPÖ

Am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz auf diese Aussage angesprochen, meinte Doskozil, dass es in der Entwicklung einer Partei immer "Höhen und Tiefen, Auf und Abs" gebe. Dies sei bei der ÖVP so gewesen und auch für die Sozialdemokratie werden wieder Höhen kommen, so der Landeshauptmann.