Doskozil für Stimmband-OP im Wiener AKH

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird im Oktober erneut an den Stimmbändern operiert. Das teilte er am Montag auf Facebook mit. Nach dem Eingriff, der in der zweiten Oktoberwoche erfolge, müsse er sich etwa zwei Wochen schonen und werde in dieser Zeit auf öffentliche Auftritte verzichten, so Doskozil.