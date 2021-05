Doskozil fühlt sich "von eigenen Partei an Pranger gestellt"

Vor kurzem hat sich der burgenländische Landeshauptmann aus dem SPÖ-Bundesparteivorstand zurückgezogen. Nun wettert er gegen die Parteichefin.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich vor kurzem aus dem Bundesparteivorstand der SPÖ zurückgezogen mit dem Argument, "die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer nehmen" und "einen Neustart ermöglichen" zu wollen. Nun feuert er in der U-Bahn-Zeitung "Heute" neuerlich gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Dass er "von der eigenen Partei in der 'ZiB2' an den Pranger gestellt worden" sei, "hat das Fass zum Überlaufen gebracht", so Doskozil.