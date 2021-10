Dorotheum versteigert Möbel des Wiener Friseurs Bundy

Bie der kommenden Designauktion im Wiener Dorotheum werden die Möbel des bekannten Wiener Friseur-Bruderpaares Hans und Georg Bundy versteigert.

Die kommende Designauktion im Wiener Dorotheum hat durchaus originelle Stücke im Angebot: In der bis 6. Oktober laufenden Versteigerung können nämlich historische Möbel aus einem der ersten Salons des bekannten Wiener Friseur-Bruderpaares Hans und Georg Bundy erworben werden. Zu haben sind etwa eine Konsole mit Wandspiegel, ein Schminktisch mit Hocker und Handspiegel oder ein Satz von vier Armlehnstühlen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.