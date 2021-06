Dorotheum in Wien: Weltrekordpreise für Egger-Lienz und Walde

Die Moderne-Auktion im Wiener Dorotheum hat am heutigen Dienstag gleich zwei Weltrekordpreise erzielt, wie das Auktionshaus bekanntgab.

"Totentanz 1809" erzielte mehr als 1 Mio. Euro

Egger-Lienz' "Totentanz 1809" befand sich einst im Besitz der deutschen Operndiva Elisabeth Rethberg, nach dem Verkauf verblieb es nun ein Jahrhundert in Privatbesitz. Ursprung der "Totentanz"-Serie war ein Auftrag anlässlich des 60. Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I., ein Bild über den Tiroler Freiheitskampf 1809 zu schaffen. "Das Ergebnis war keine Heldendarstellung, sondern ein Antikriegs-Statement, das, wie Egger-Lienz sinngemäß schrieb, keine Spur eines mit jubelnden Fahnen in die Schlacht ziehenden Volkes zeigte", hieß es in der Auktionsankündigung.