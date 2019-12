Doris Bures glaubt an Läuterung der SPÖ

SPÖ-Urgestein Doris Bures glaubt, dass die SPÖ wieder auf den rechten Weg kommt. Den Startschuss dazu gab das Spitzentreffen am Freitag. Zudem geht sie auf ihre Kritiker ein.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) glaubt, dass das Spitzentreffen am Freitag in der Sozialdemokratie ein "Startschuss" in Richtung bessere innerparteiliche Zeiten sein kann. In der "ZiB2" äußerte sie auch Verständnis für Kritiker, hätten diese doch Sorge, wie die SPÖ weiter an Stärke gewinnen könne. Die SPÖ dürfe sich jedoch dabei nicht gegeneinander ausspielen lassen.