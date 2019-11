Doppelstaatsbürgerschaft: Wiener Anwalt hofft auf Lockerung

In Österreich sind Doppelstaatsbürgerschaften verboten. Der Wiener Anwalt Kazim Yilmaz hofft nach EuGH-Spruch auf Lockerung.

Peter Handke könnte von Lockerung profitieren

Das EuGH-Urteil erging in der Causa eines Niederländers, der mit der holländischen auch die EU-Staatsbürgerschaft verloren hätte. Die Richter ordneten an, dass bei jedem Doppelstaatsbürger zu prüfen ist, ob der Verlust eines Passes verhältnismäßig ist, insbesondere mit Blick auf das in der EU-Grundrechtecharta geschützte Recht des Privat- und Familienlebens - und nach Kriterien wie Verwurzelung im jeweiligen Land, Pflege familiärer Bindungen, Berufsausübung, aber auch allfälliger Verdienste um den Staat.