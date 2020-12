Doppeljackpot im Lotto: 2,5 Millionen Euro warten am Sonntag

Am Sonntag wartet beim Lotto ein Doppeljackpot. Es geht um 2,5 Millionen Euro.

Zum zweiten Mal in Folge ist es am Mittwoch niemandem gelungen, die "sechs Richtigen" anzukreuzen, und auch dem Computer ist die Kombination 1, 4, 6, 9, 23 und 42 als Basis für einen Quicktipp nicht eingefallen. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot, und dabei wird es um rund 2,5 Millionen Euro gehen.