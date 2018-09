"Don't smoke": So funktioniert die Stimmenabgabe

Von 1. bis 8. Oktober kann für das Volksbegehren "Don't smoke" unterschrieben werden. Wo und wie das geht, erfahrt ihr hier.

Wer seine Stimme für eine rauchfreie Gastronomie, wie sie in vielen Ländern längst üblich ist, abgeben möchte, kann vom 1. bis 8. Oktober das Volksbegehren “Don’t smoke” unterschreiben. Dies ist in jeder Gemeindebehörde, aber auch per Handysignatur bzw. Bürgerkarte möglich. Unterzeichnen dürfen österreichische Staatsbürger ab 16 Jahre (Stichtag: 27. August 2018).