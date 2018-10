"Don't smoke": Rendi-Wagner will eine Volksabstimmung

Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ setzt sich weiterhin für eine Volksabstimmung über das generelle Rauchverbot in der Gastronomie ein.

Die designierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner strebt weiter eine Volksabstimmung über ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie an. Nun hat sie sich schriftlich an die Chefs der anderen im Parlament vertretenen Parteien gewandt, um persönliche Gespräche in dieser Sache einzufädeln.