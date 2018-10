Donnerstagsdemo bringt Staus in Wiener City

"Es ist wieder Donnerstag - donnersTEXT" bringt viele Wiener auf die Straßen. Der ÖAMTC erwartet nun Stau in der Wiener Innenstadt durch die wiederbelebten Demos.

Immer donnerstags wird nun wieder in der Wiener Innenstadt demonstriert. Experten des ÖAMTC rechnen am Donnerstagabend ab etwa 18:30 Uhr deshalb mit Staus in der Wiener City. Unter anderem wird die Zweierlinie zwischen Univeritätsstraße und Babenbergerstraße teilweise gesperrt. Die Zweierlinie wird also vom Rathaus in Richtung Burggasse die Stationen Volkstheater, Burggasse, Breite Gasse, Siebensterngasse, Neubaugasse, Westbahnstraße und Urban Loritz-Platz befahren.