Donaukanaltreiben 2019: Das Programm im Detail

Vom 24. bis 26. Mai 2019 wird der Wiener Donaukanal bereits zum 13. Mal zum Hotspot für alle Kunst-, Kultur-und Musik-Liebhaber. Hier gibt es das komplette Programm.

Das jährliche Donaukanaltreiben ist als Festival für Musik, Kunst und Kultur fixer Bestandteil der Wiener Event-Szene und bietet auch heuer wieder kostenlos ein vielseitiges Programm für Besucher jeden Alters an mehreren Locations an. Bei freiem Eintritt können die Besucher von der Franzensbrücke bis zur Spittelau drei Tage und Nächte lang das urbane Leben am Wasser mit Musik, Kunst, Kulinarik und vielen Aktivitäten für die ganze Familie mitten in der City genießen.