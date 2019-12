Donauinselfest-Charity sammelte 10.500 Euro für Wiener Frauenhäuser

Insgesamt 10.574 Euro wurden im Zuge der Charity-Auktion beim diesjährigen Donauinselfest für die Wiener Frauenhäuser gesammelt.

Ganz im Zeichen des sozialen Zusammenhalts konnten Besucher durch das Mitbieten bei einer Charity-Auktion den Verein aktiv unterstützen. Zusammen kamen 10.574 Euro, die nun pünktlich zur internationalen "16 Tage gegen Gewalt an Frauen"-Kampagne, an die Wiener Frauenhäuser übergeben wurden.

Spenden für die Wiener Frauenhäuser gesammelt

"Die Spendengelder ermöglichen Soforthilfen für Frauen und Kinder in Notsituationen - sie werden damit bei der Beschaffung von medizinischem Bedarf, Schulsachen, Dokumenten, Rechtsbeistand etc. unterstützt. Ein großes Dankeschön an die Donauinselfest-Gäste, die am Fest auch an jene denken, die Hilfe benötigen", so Andrea Brem, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser.