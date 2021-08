Donau in vergleichsweise gutem Zustand - aber auch Verbesserungspotential

Erfreuliches Analyse-Ergebnis: Bei einer umfangreichen Untersuchung über ihre gesamte Länge hat die Donau vergleichsweise gut abgeschnitten, ihr Zustand hat sich sogar verbessert.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ortet in den Ergebnissen die Erfolge bestehender Projekte, aber auch Verbesserungspotenzial, etwa beim Mikroplastik.

Joint Danube Survey: Zustand der Donau hat sich verbessert

Bereits zum vierten Mal wurde 2019/20 der Joint Danube Survey 4 durchgeführt, die weltweit umfangreichste Untersuchung eines großen Flusses, die alle sechs Jahre ansteht: Alle 14 Donauländer, über 1.000 Experten, 140 Labors und die EU waren bei Gesamtkosten von 800.000 Euro beteiligt. Alle 2.857 Kilometer (in Österreich 350 km) wurden unter die Lupe genommen.

Grenzwerte kaum überschritten - großes Artenspektrum bei Fischen

2.400 chemische Substanzen wurden gezielt analysiert, davon 580 im Wasser festgestellt, wovon nur wenige an einigen Stellen die Grenzwerte überschritten. Mit 73 Fischarten wurde in der Donau das fast vollständige natürliche Artenspektrum festgestellt, in Österreich sind es derer 40.