Dominanz von autonomen Fahren kommt länger nicht

Erst in neun Jahren werden über 20 Prozent der Neuwagen in der Lage sein, sich mehr oder weniger autonom fortzubewegen. Das wird im "Digital Auto Report 2021" von Strategy& beschrieben.

Minus bei Umfrage zu vollautomatisch fahrendem Auto

Vernetzung von Autos kommt wohl schneller voran

Während das Autonome Fahren nur mühsam aus den Startlöchern kommt, dürfte die Vernetzung der Autos deutlich rascher vorankommen. 2025, also in vier Jahren, dürfte jedes zweite Fahrzeug in Europa und den USA vollständig vernetzt sein, heißt es in dem Bericht. Im Fokus der Connected-Car-Dienste stehen dabei vor allem Sicherheitsanwendungen, Navigation, erweitertes Fahrzeugmanagement und Functions-on-Demand wie z.B. das flexible Zuschalten zusätzlicher Batteriereichweite sowie Info- und Entertainmentangebote.