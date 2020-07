Doku über Maria Lassnig wird vom Filmfonds Wien gefördert

Hommage an eine starke Frau: Regisseurin Anja Salomonowitz widmet der Malerin Maria Lassnig einen Dokumentarfilm, der nun vom Filmfonds Wien auch gefördert wird.

Die Arbeit mit dem Titel "Im Land der starken Frauen" wurde nun vom Filmfonds Wien mit einer Projektentwicklungsförderung bedacht. Insgesamt wurden bei der dritten Jurysitzung des Jahres Mittel in Höhe von 1,33 Mio. Euro vergeben, teilte der Filmfonds Wien in einer Aussendung am Donnerstag mit.