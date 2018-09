"Dogwalk" in Wien als Protestaktion gegen Pelze bei Prada

Am 20. September will die Organisation VIER PFOTEN mit einem "Dogwalk" vor dem Wiener Prada Store gegen die Verwendung von Pelzen protestieren.

Viele Luxus-Modelabes wie etwa Versace, Gucci, Armani und weitere haben bereits auf pelzfreie Mode gesetzt. Die Organisation VIER PFOTEN will mit einem “Dogwalk” am 20. September nun gegen die Verwendung von Pelzen bei Prada protestieren. Ab APA/Vier 11 Uhr wird die Protestaktion vor dem Prada-Store in Wien stattfinden.