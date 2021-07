DIY-Fassadenbegrünung in Wien gratis erhältlich

Bis zu vier Module der Do-it-yourself-Fassadenbegrünung "BeRTA" werden von der Stadt Wien zu 100 Prozent gefördert. Aufstellen darf man sie jedoch nur auf Privatgrund und auch die Pflanzen müssen selbst besorgt werden.

In Wien sind neue Anreize geschaffen worden, um mehr Menschen zu bewegen, ihre Hausfassaden zu begrünen. Denn das Grün hilft in Hitzezeiten, die Temperatur zu senken. Neu ist nun: Die von Forschern gemeinsam mit der Stadt entwickelte "BeRTA"-All-in-One-Lösung gibt es nun auch als Selberbau-Variante. Für die herkömmlichen Module ist ein Montage-Team notwendig, was hier wegfällt. Auch der Genehmigungsprozess entfällt. Aufgrund einer Förderung sind bis zu vier DYI-Module gratis.