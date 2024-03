Diversion in Drogenprozess gegen 80-jährigen Wiener

Am Freitag mussten sich ein 80 Jahre alter Wiener und seine 49-jährige Ehefrau wegen Suchtmittelhandels am Landesgericht verantworten.

In der Wohnung der zwei war die Polizei auf 1,5 Kilogramm Cannabis gestoßen. Sechs weitere große Plastiksäckchen mit Marihuana-Anhaftungen sowie Bargeld in Höhe von fast 25.000 Euro deuteten darauf hin, dass dort in größerem Stil mit Cannabis gehandelt wurde. Der 80-Jährige kam mit einer Diversion, die Frau mit einer Bewährungsstrafe davon.