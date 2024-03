Diversion für Kosmetikerin bei Kurpfuscherei-Prozess in Wien

Am Freitagnachmittag wurde am Landesgericht Wien gegen eine 46 Jahre alte Kosmetikerin wegen unerlaubter Medizinpraxis verhandelt.

Von Juli 2020 bis zum Ende des Februars dieses Jahres hatte die Kosmetikerin in Wien und auch in anderen Bundesländern Behandlungen mit Hyaluron und Botox angeboten, für die in Österreich eine medizinische Ausbildung benötigt wird. Das Gerichtsverfahren wurde durch eine Diversion abgeschlossen.