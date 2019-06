Dita Von Teese trägt beim Life Ball Robe von Lena Hoschek

Stil-Ikone und Stargast am Wiener Life Ball, Dita von Teese, wird im heurigen Jahr in einer Robe von Lena Hoschek über den Red Carpet schreiten.

In diesem Jahr findet der Life Ball nach über 26 Jahren zum letzten Mal statt und ist somit für Veranstalter, Gäste und Zuschauer ein ganz besonderer Abend. Auch für Dita Von Teese ist der letzte Life Ball ein emotionales und außergewöhnliches Event. Diesem wunderbaren Anlass gebührend, entschied sich die Burlesque Künstlerin in diesem Jahr in einer glamourösen Robe im Stil des alten Hollywoods über den roten Teppich zu schreiten.

Dita Von Teese in Lena Hoschek-Robe am Wiener Life Ball

Die Robe wurde von Designerin Lena Hoschek und ihrem Head of Xouture Thomas Kirchgrabner in feinster Handarbeit angefertigt. Lena Hoschek war es ein besonderes Anliegen das Symbol des Red Ribbon in die Kreation aufzunehmen. So ist eine kirschfarbene Seidenrobe entstanden, die durch ihre schmale Silhouette stark an die 40er Jahre erinnert.