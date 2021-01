Distance Learning: Volkshochschulen bieten Leih-Laptops an

Nach den Semesterferien bieten die Wiener Volkshochschulen Leih-Laptops für das Distance Learning an.

Die Wiener Volkshochschulen stellen nach den Semesterferien Kursteilnehmern um 20 Euro pro Monat einen Laptop sowie gemeinsam mit A1 mobiles Internet mit einem Datenvolumen von 5 GB zur Verfügung. So soll Interessenten unabhängig vom Einkommen ein Online-Kursbesuch ermöglicht werden, so Geschäftsführer Herbert Schweiger bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag. Vorerst wurden 100 Stück angeschafft, eine Ausweitung sei jederzeit möglich.