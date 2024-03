Diskussionen um Facharzt-Zugang in Österreich

Am Wochenende wurde eine Diskussion über den Zugang zu Fachärzten ausgelöst.

Andreas Huss, der Vize-Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, wiederholte frühere Aussagen im ORF, in denen er vorschlug, den Zugang zu Fachärzten einzuschränken

ÖGK-Vize Huss: Facharzt-Zugang nach Überweisung durch Hausarzt

Huss fordert, dass Hausärzte wieder für die Überweisung an Fachärzte zuständig sein sollten, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Er könnte sich jedoch Ausnahmen für Frauen- und Kinderärzte vorstellen. Zuständig ist die Zielsteueuerungskommission, in der etwa auch Bund und Länder vertreten sind. Diesbezügliche Gespräche laufen laut Huss.