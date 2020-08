Diskussion um Pfandsystem: WKÖ hält an 10-Punkte-Plan fest

Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Karlheinz Kopf, hat sich im Hinblick auf die EU-weite Plastiksteuer erneut für den Ausbau der bestehenden Sammelinfrastruktur und gegen ein Pfandsystem ausgesprochen.

10-Punkte-Plan der WKÖ für optimale Kreislaufwirtschaft

Da es in einigen Bundesländern heute schon gelinge, die EU-Vorgaben für das Jahr 2029 zu erfüllen, sollte das bis dahin auch in anderen Bundesländern, insbesondere in Wien, bei entsprechenden Anstrengungen möglich sein, konstatierte der Generalsekretär der Wirtschaftskammer.