Diskussion über Migrationsfrage am Freitag in Wien

Am Freitag trifft der EU-Migrationskommissar Dimitris Avrampoulos auf den italienischen Innenminister Matteo Salvini. sie wollen über die Migrationsfrage diskutieren.

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos kommt am morgigen Freitag in Wien mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini zusammen, um Migrationsfragen zu diskutieren. Er erwarte eine “ehrliche und offene Aussprache”, sagte Avramopoulos am Donnerstag in Brüssel.