Ein ehemaliger Polizist aus Wien, der homosexuell ist, wurde über einen langen Zeitraum aufgrund seiner sexuellen Orientierung und seines Geschlechts diskriminiert. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat kürzlich festgestellt (Geschäftszahl W221 2240276-1), dass ihm Unrecht widerfahren ist. Als Entschädigung für dieses Unrecht erhielt der 82-jährige Mann nach einem langwierigen Rechtsstreit eine Zahlung in Höhe von 20.000 Euro. Für seinen Anwalt Helmut Graupner ist dieser Betrag jedoch nicht angemessen.

Diskriminierung von homosexuellem Wiener Ex-Polizist beschäftigt Bundesverwaltungsgericht

Entschädigung für die Diskriminierung des schwulen Ex-Polizisten verweigert

Was die Diskriminierung des schwulen Ex-Polizisten betrifft, verweigerte die BVAEB eine Entschädigung und wurde dabei vom BVwG zunächst bestätigt. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob diese Entscheidung jedoch als willkürlich auf, der Fall ging zurück ans BVwG, wo nun mit Erkenntnis vom 29. August 2023 Folgendes festgehalten wurde: "Es steht fest, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner sexuellen Orientierung und seines Geschlechts diskriminiert wurde, was eine Demütigung des Beschwerdeführers darstellte. Er erlitt insofern eine persönliche Beeinträchtigung, als er seiner Arbeit im Polizeidienst nicht mehr nachkommen und im Polizeidienst keine Karriere machen konnte, öffentlich geoutet wurde und sich seine Kollegen, Freunde und Bekannten von ihm abwandten. Seine Familie und sein Partner standen jedoch hinter ihm."

82-Jährigem wurde eine Entschädigung von 20.000 Euro zugebilligt

Ex-Polizist und Anwalt begehrten eine Entschädigung von 100.000 Euro

Der Ex-Polizist und sein Rechtsvertreter hatten allerdings eine Entschädigung in Höhe von 100.000 Euro begehrt. Daher sei die Entscheidung des BVwG "nach über 14 Jahren Justizkampf ein weiterer Tiefschlag in die Magengrube", so Rechtsanwalt Graupner in der aktuellen Ausgabe der Online-Zeitschrift "Ius amandi". 20.000 Euro zahle die Republik Österreich als Rechtsträger der BVAEB "mit einem müden Lächeln aus der Portokasse". Graupner, der den Ex-Polizisten seit 2009 vertritt, will daher in dieser Sache wieder den VwGH und den VfGH bemühen. Sein Mandant habe "immer noch keine gerechte Entschädigung erhalten".