Diskriminierung: Mann klagt gegen Frauenparkplätze

Stellen Frauenparkplätze eine Diskriminierung für Männer dar? Mit dieser Frage muss sich das Verwaltungsgericht München beschäftigen. Eine Klage ist eingegangen.

Frauenparkplätze sollten Risiken vermindern

Auslöser für die Klage am Verwaltungsgericht München sind die städtischen Frauenparkplätze im oberbayerischen Eichstätt. 2016 wurde dort eine Frau vergewaltigt. Um das Risiko zu verringern, wurden nach dem Vorfall gut beleuchtete und nicht so abgelegene Frauenparkplätze eingerichtet. Nun muss sich die Stadt aufgrund der Klage eines jungen Mannes für diese Maßnahme verantworten. Der Mann will sich erst nach der Verhandlung zu dem Prozess äußern.