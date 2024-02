Diskontriese Pepco Österreich brachte Insolvenzantrag ein

Am Dienstag hat der polnische Diskontriese Pepco, der in Österreich mit 73 Filialen und rund 680 Beschäftigten vertreten ist, beim Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag eingebracht.

Dauerhaft zurückhaltendes Konsumverhalten in Österreich

"Das dauerhaft zurückhaltende und schwierige Konsumverhalten in Österreich, die überdurchschnittliche Inflation, die hohen Betriebskosten und der generell negative gesamtwirtschaftliche Ausblick haben die Ergebnisse von Pepco Österreich stark negativ beeinflusst", heißt es in der Firmenmitteilung. Von der Insolvenz sind rund 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die Lebensmittelhändler Lidl und Rewe (Billa, Billa Plus, Bipa, Penny) suchen österreichweit Personal und haben Interesse an den Pepco-Beschäftigten bekundet.