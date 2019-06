Direktverbindung zwischen Wien und Schardscha ab September

Ab September können Flugreisende erstmals direkt von Wien nach Schardscha in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. Bis nach Dubai ist es dann nur ein Katzensprung.

Ab September kann man mit Air Arabia von Wien nach Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) fliegen. Die Stadt in der Nähe von Dubai am Persischen Golf ist das Heimatdrehkreuz des Low-Cost-Carriers Air Arabia und die drittgrößte Stadt der VAE.