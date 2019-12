Direkte Railjet-Verbindung Bozen-Wien startet

Ab Sonntag wird die ÖBB eine Railjet-Direktverbindung zwischen Bozen und Wien aufnehmen.

Für Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) sei die Grenze zwischen Österreich und Italien dadurch noch weniger spürbar. Der Railjet ist mit bis zu 230 km/h einer der modernsten Hochgeschwindigkeitszüge der ÖBB, wurde am Donnerstag bei der Vorstellung der Direktverbindung am Bozner Bahnhof betont.

ÖBB nimmt Direktverbindung Bozen-Wien in Betrieb

"Die Grenze wird damit nicht verschoben, aber überwunden", sagte Kompatscher. Vor allem die Sorgen wegen des Umsteigens am Brenner und in Innsbruck würden damit entfallen. Am Sonntag soll darüber hinaus eine Direktverbindung mit der italienischen Bahn Trenitalia nach Mailand in Betrieb genommen werden, kündigte der Landeshauptmann an.