Direkte Busverbindung zwischen Wien und Heilbad Piestany

Ab sofort gibt es eine direkte Bus-Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof Wien und dem slowakischen Heilbad Piestany.

Direkte Verbindung Wien Hbf und Piestany

"In Wien steht er auf der Haltestelle Wien Hbf, Südtiroler Platz.", sagt Marianna Ďuriš Schweitzerova von dem Marketing Abteilung. Der Abfahrt von Wien ist immer um 13:30, Anreise nach Piestany um 15:45.

Um 19,90 EUR von Wien in das bekannte Heilbad

"In Piestany steht er bei jedem Hotel, wo der Kunde den Sitz im Internet vorverkauft hat - fängt im Park Hotel an, Hotel Magnolia, Hotel Jalta, die Kurinsel (Grand Splendid, Esplanade Palace, Pro Patria, Thermia Palace)." Der Ausstieg in Piešťany hängt von dem Hotel ab. Von Piešťany fährt der Bus um 9:30 Richtung Wien ab. 19,90 EUR kostet eine Richtung.