Diözesanversammlung in Wien: Eröffnung von Missbrauchsthema überschattet

Am Donnerstagnachmittag eröffnete Kardinal Christoph Schönborn die fünfte Diözesanversammlung im Wiener Stephansdom.

Missbrauchsthema überschattet Diözesanversammlung in Wien

Nach Bekanntwerden der ersten Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche im Februar 2010 habe die Katholische Kirche in Österreich “ehrlich versucht, mit diesen dunklen Schatten umzugehen, zu helfen, uns dazu zu bekennen, dass es Missbrauch in unserer Mitte gibt”, so Schönborn laut Kathpress. Angesichts damaliger Enthüllungen sollte in der Karwoche 2010 ein Bußgottesdienst im Wiener Stephansdom Reue und Scham zum Ausdruck bringen. Heute sei nun diese “Wolke des Missbrauchs” wieder mit ihren “dunklen Schatten” über die Kirche gezogen und er verstehe, wenn Gläubige darauf mit Wut, Scham und Trauer reagierten. Zur Jüngerschaft würden auch diese bitteren Momente der Erkenntnis gehören, dass es Missbrauch in der Mitte der Kirche gegeben habe. Umso mehr gelte es, “als Kirche vom hohen Ross herunterzusteigen und von anderen zu lernen”, betonte Schönborn weiters.