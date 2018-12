Digitalsteuer in Österreich fix: Details noch offen

Laut Sebastian Kurz wird eine Digitalsteuer auch in Österreich eingeführt. Wie hoch diese sein werde, sei noch offen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält an der Einführung der Digitalsteuer fest. “Es ist nur gerecht, wenn die Internet-Giganten in Europa ordentlich Steuer zahlen. Wir werden (…) zusätzlich zum europäischen Vorgehen einen nationalen Schritt setzen. Wir werden eine Digitalsteuer auch in Österreich einführen”, so der Kanzler zur “Tiroler Tageszeitung”.