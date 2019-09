"Digitalpaket": Wrabetz fordert rasche Umsetzung

Am Donnerstag hat Alexander Wrabetz seine Forderung an die Politik bekräftigt, die Voraussetzungen für einen ORF-Player umzusetzen.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Donnerstag seine Forderung an die Politik bekräftigt, rasch die Voraussetzungen für den geplanten ORF-Player zu schaffen. Er sprach sich bei einer Sitzung des ORF-Publikumsrats für "ein kleines, feines Digitalpaket" aus. Komplexere Fragen zu den Gremien, dem Auftrag und der Finanzierung des ORF sollten erst in einer zweiten Phase behandelt werden.