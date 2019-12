"Digitaler Humanismus": Wien fördert Forschung mit zwei Millionen Euro

In diesem Jahr wurde das Forschungsprogramm "Digitaler Humanismus" der Stadt Wien gestartet. Im kommenden Jahr soll dieses mit zwei Millionen Euro gefördert werden.

Mit dem in diesem Jahr gestarteten Forschungsprogramm "Digitaler Humanismus" will die Stadt Wien den Mensch in den Mittelpunkt von Digitalisierungsansätzen und technischen Innovationen stellen. Im kommenden Jahr werden für diese Initiative zwei Mio. Euro zur Verfügung stehen, gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekannt. Der "Wiener Ball der Wissenschaften" findet am 25. Jänner zum 6. Mal statt.