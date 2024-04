Digitale Schule: Bereits 320.000 Laptops und Tablets ausgegeben

Im Rahmen der 2021 gestarteten Digitalisierungsinitiative des Bildungsministeriums sind mittlerweile rund 320.000 digitale Endgeräte an Schüler der ersten Klassen Mittelschule, AHS-Unterstufe und Sonderschule bzw. deren Lehrkräfte ausgegeben worden. Im kommenden Schuljahr soll laut Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die 400.000er Marke geknackt werden.

Die Teilnahme an der Geräteinitiative ist freiwillig, insgesamt 98 Prozent der berechtigten Schulen sind aber mittlerweile dabei. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Schulpartner sowie ein Konzept, wie die Geräte im Unterricht eingesetzt werden sollen. Schulen können sich auch nur mit einzelnen Klassen beteiligen. Jede Schule muss dabei aus vier Gerätetypen auswählen und diesen einheitlich nutzen, so soll der Wartungsaufwand möglichst gering gehalten werden.

Für Selbstbehalt geht digitales Gerät in Eigentum der Schüler über

Derzeit können die Lehrkräfte über ihre Geräte per Classroom-Steuerung auf jene der Schüler teils zugreifen. So können etwa einzelne oder auch alle Geräte gesperrt werden, gleiches gilt für einzelne Applikationen, so Lothar Kottnig, IT-Betreuer am Gymnasium Albertgasse in Wien. Außerdem könnten die Tablets der Schüler auf dem Schirm des Lehrers eingesehen werden