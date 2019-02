Digitale Mopedprüfung ab 1. März in Österreich

Am 1. März wird die Prüfung für den Mopedführerschein digital abgelegt. Bei der Prüfung wird sowohl grundlegendes als auch spezifisches Verkehrswissen abgefragt.

Die Prüfung für den “Mopedausweis” wird ab 1. März umgestellt und zu einem Führerschein aufgewertet. Das Mindestalter von 15 Jahren bleibt, aber der Prüfungsmodus wird nun auch in Österreich digital, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Fachverband der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in einer Aussendung am Freitag berichteten.