dif19 unterstützt die Wiener Frauenhäuser

Das heurige Charity am Donauinselfest kommt den Wiener Frauenhäusern zugute. Besucher können mit ihrer Spende durch ein Becherpfand oder den Kauf eines Stoffsackerls das Projekt unterstützten.

"Mitglieder unserer Gesellschaft, die besonderen Schutz benötigen, sollen diesen auch stets bekommen! Daher unterstützen wir heuer am Donauinselfest die Wiener Frauenhäuser und daher mein Appell an alle Donauinselfest-BesucherInnen: Spendet's euren Becherpfand, kauft's ein Donauinselfest-Stoffsackerl - der Erlös kommt jenen zugute, die gerade nichts zu feiern haben!" ruft Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, zur Teilnahme an der Charity auf.